Auslieferung von iPhone 5 verzögert sich

Die Nachfrage nach dem iPhone 5 von Apple ist erneut sehr groß. Die Auslieferung des neuen Modells verzögert sich bei Vorbestellungen in den USA auf zwei bis drei Wochen, wie auf der Internetseite von Apple am Freitag ersichtlich war. In die Geschäfte kommen soll das neue Smartphone am kommenden Freitag, seit diesem Freitag konnte es online vorbestellt werden. Nachdem die Lieferzeit zunächst noch mit einer Woche angegeben wurde, verlängerte sich diese rasch auf zwei bis drei Wochen.

Verzögerungen auch in Deutschland

Auch deutsche und britische Kunden müssen je nach Modell bis zu drei Wochen auf ihr iPhone 5 warten. "Wir hatten in Spitzenzeiten das Zehnfache an Anrufen", sagte ein Telekom-Sprecher. "Wir freuen uns natürlich über diese riesige Nachfrage, die führt jetzt aber zu Wartezeiten." Teilweise müssten Kunden dreimal hintereinander anrufen, um überhaupt mit einem Mitarbeiter verbunden zu werden.

Techcrunch berichtete, der ursprünglich für die Vorbestellungen vorgesehene Vorrat an Geräten sei in den USA schon nach einer Stunde aufgebraucht gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei die Lieferzeit geändert worden. Beim Vorgängermodell iPhone 4S dauerte dies hingegen noch 22 Stunden. Das iPhone 5 ist ab kommenden Freitag zunächst in neun Ländern erhältlich, darunter die USA, Großbritannien und Deutschland. In Österreich beginnt der Verkauf des neuen iPhones am 28. September.

Das iPhone 5 verfügt über ein größeres Display, ein schlankeres Gehäuse und das neue Betriebssystem iOS 6. NFC ist auch in diesem Modell nicht mit an Bord. Und auch in einigen anderen Punkten hat die starke Konkurrenz bereits die Nase vorn.