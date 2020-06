Aufruf zu Beschwerde gegen Facebook

"Es scheint, als lasse sich die irische Behörde mit Freuden von Facebook auf der Nase herumtanzen. Mit ernsthafter Rechtsdurchsetzung hat das leider nichts mehr zu tun. Jeder normale Bürger muss sich an die Gesetze halten, Facebook anscheinend nicht", resümiert Schrems.



Aus Dublin heißt es auf Anfrage der APA, man stehe in dauerndem Kontakt zur Facebook-Niederlassung in Irland. "Bisher wurden bedeutende Fortschritte erzielt, und wir erwarten, dass dies weiterhin der Fall sein wird.“ Man erwarte, dass bis Juli alle Forderungen zur Verbesserung des Datenschutzes erfüllt seien.



Ingesamt haben rund 40.000 Nutzer nach dem Vorbild Schrems versucht, an ihre Facebook-Daten zu erlangen. Dieser hat insgesamt 1.222 PDF-Seiten an Daten von Facebook erhalten. Doch die meisten der 40.000 Nutzer haben keine so umfangreichen Antworten mehr erhalten. Sie wurden auf ein "Download-Tool" verwiesen, über das jedoch nur rund 22 der insgesamt 84 Datensätze erhältlich sind.