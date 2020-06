Auch Orange bietet Samsung Galaxy S III an

Anfang Mai wurde das neue Flagschiff von Samsung, das Galaxy SIII, in London vorgestellt (hier im Kurztest). Am Dienstag gab nach A1, T-Mobile und Drei auch der heimische Mobilfunk-Anbieter Orange bekannt, das SIII ins Portfolio aufzunehmen. Ab Mitternacht sei das neue Smartphone vorbestellbar, heißt es in einer Aussendung. Orange bewirbt das Produkt vor allem mit dem ungestützten Verkaufspreis. Mit einem SIM-only-Tarif soll das SIII bei Orange 579 Euro kosten.