Auch Android-Apps sind Foto-Spione

Fotos in Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android sind nicht vor einem unberechtigten Zugriff geschützt. Laut New York Times, können alle Programme ohne Rückfrage beim Nutzer auf alle Bilder zugreifen und sie auch auf einen entfernten Server kopieren.



Einzige Voraussetzung ist, dass den Apps die Verbindung zum Internet erlaubt wurde, berichtete die New York Times am Donnerstag. Google bestätigte dies der Zeitung und erklärte, es sei eine Entscheidung aus den frühen Android-Tagen gewesen als Daten extern gespeichert und dadurch schwerer zugänglich gewesen seien. Man erwäge, dies zu ändern.