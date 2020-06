Asus stellt neue Tablets mit LTE vor

- 10,1 Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixel

- NVIDIA-Tegra-3-Quad-Core-Chip mit 1.2 GHz

- NVIDIA 12 Core GeForce Grafikkarte

- Betriebssystem: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

- Bluetooth 3.0 und WLAN

- 1 GB Arbeitsspeicher

- 32 GB Speicher plus 8 GB ASUS WebStorage

- integrierte Stereolautsprecher, integriertes Mikrofon

- Schnittstellen: 1 x 40 pin (Anschluss zum Aufladen und für die Docking-Tastatur), 1 x Micro HDMI, 1 x USB 2.0 (in Docking-Tastatur), 1 x Kopfhörer

- Card Reader für Micro SD (SDHC), MMC/ SD (SDHC) Card (in Docking-Tastatur)

- Kameras: Vorderseite 1,2 Megapixel, Rückseite 8 Megapixel mit Blitzlicht und Autofokus

- Akku mit 2.940 mAh

- Gewicht: 635 Gramm (nur Pad), 546 Gramm (Docking-Tastatur)

- Abmessungen: 263 x 180.8 x 9.9 mm (nur Pad), 263 x 180.8 x 10.2 mm (Docking-Tastatur)

- Farben: weiß, blau, rot



Die 3G- und LTE-Variante, die etwas später auf den Markt kommen soll, ist jeweils 100 bzw. 130 Euro teurer.