Forscher entdecken die ältesten Werkzeuge

Lange herrschte das Dogma: Unsere Verwandten aus der Gattung Homo waren die ersten, die Werkzeuge herstellen konnten. Nun aber mehren sich die Hinweise, dass schon frühere Zweige der Hominini – quasi unsere entfernten Cousins – dazu in der Lage gewesen sein könnten: Archäologen der Stony-Brook-Universität ( USA) stellen im Fachmagazin Nature einen Aufsehen erregenden Fund vom Turkana-See im Norden Kenias vor – Steinwerkzeuge, die 3,3 Millionen Jahre alt sein sollen.

Bisher gingen Forscher davon aus, dass die Oldowan-Kultur vor 2,5 Millionen Jahren die ersten Steinwerkzeuge herstellte. Der Name "Oldowan" leitet sich von einer Schlucht in Afrika ab, in der viele Fossilien und Werkzeuge entdeckt worden waren.

Die neuen Funde sind 800.000 Jahre älter und stellen die Ansicht infrage, dass erst die direkten Vorfahren des modernen Menschen die geistigen Fähigkeiten hatten, scharfkantige Werkzeuge herzustellen.