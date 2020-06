Arbeitsplatz im Grünen

Das englische Unternehmen „Office Pod“, das extra coole Gartenbüros im Mac-Look aus recycleten Materialien anbietet, will ein Leasing-Angebot starten. Man will Firmen überzeugen, die kleinen Büroeinheiten für ihre zu Hause arbeitenden Mitarbeiter zu leasen, um diesen den Umstieg in die Heimarbeit schmackhaft zu machen. Fallweise auch nach dem Motto: tausche Dienstauto gegen Gartenbüro.

Dadurch könnte man auch das Pendlertum zwischen dem Speckgürtel der Städte und den Arbeitsplätzen in der City in den Griff bekommen, sehr zum Nutzen von Klima und Umwelt. Gegenüber der Standard-Arbeitssituation in den Firmenbüros sollen pro Jahr und Mitarbeiter, der über ein Büro in einem „Office Pod“ verfügt, satte 63 Prozent an -Belastung eingespart werden können.