Apple zahlt Dividende aus

Die Apple-Aktionäre werden erstmals seit 1995 wieder eine Dividende bekommen. Das kündigte das Unternehmen am Montag an. Die Auszahlung wurde auf 2,65 Dollar pro Aktie im Quartal angesetzt. Zudem will der iPhone- und iPad-Hersteller eigene Aktien im Wert von 10 Mrd. Dollar (7,6 Mrd. Euro) zurückkaufen. Insgesamt sollen binnen drei Jahren 45 Mrd. Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet werden.



Apple hatte in den 90er Jahren die Dividendenzahlungen eingestellt als das Unternehmen am Abgrund stand. Inzwischen sitzt der iPhone-und iPad-Hersteller jedoch auf einem Geldberg von rund 100 Mrd. Dollar. Apple ist auch das teuerste Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von zuletzt rund 546 Mrd. Dollar. Die Anteilseigner hoffen schon seit langem auf eine Dividende oder einen Aktienrückkauf.



Die Dividendenzahlungen sollen im vierten Geschäftsquartal starten, das im Juli beginnt. Die Aktienrückkäufe sind erst im nächsten Geschäftsjahr geplant. All die kreativen Vorschläge von Twitter-Nutzern, was Apple mit seinen Geldreserven anstellen sollte (siehe Galerie), sind damit vorerst vom Tisch.