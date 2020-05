Apple-Vorstoß bei digitalen Fachbüchern

Für seinen Fachbücher-Vorstoß hat sich Apple einige bekannte Partner mit an Bord geholt, die zusammen angeblich 90 Prozent aller Fachbücher produzieren - zumindest in den USA. Genannte Partner sind die Verlage Pearson, McGraw Hill, Houghton Migglin Harcourt, DK Publishing und die E.O. Wilson Foundation.



In Video-Testimonials teilten deren Vertreter ihre Motivation für die gemeinsame Sache mit: "Wir müssen Kinder aufwecken - wir müssen in der Welt leben, in der sie leben", "Digitale Fachbücher stimulieren die Schüler, man schafft die Initialzündung für das Lernen", "Das wird das Leben von Schülern zum Besseren verändern", "Sie werden zur Schule gehen wollen. Sie werden lernen wollen", sind einige Zitate, die dabei fielen.



Für die neuen digitalen Fachbücher schwebt Apple ein Preisbereich bis zu 14,99 Dollar vor. Einzelne Kapitel werden gratis abrufbar sein, will man den Rest eines Werkes ansehen, muss man zahlen.