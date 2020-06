Apple-TV mit Kamera und Siri gesichtet

Immer wieder wurde auch von Gesprächen zwischen Apple und der Film- und Fernsehindustrie über einen neuen Deal für Inhalte berichtet. Apple vertreibt zwar bereits Kinofilme und Fernsehsendungen über seine iTunes-Plattform, konnte aber bisher nicht einen angestrebten breiten Abo-Dienst anbieten, weil die US-Medienkonzerne fürchteten, ihre heutigen Geschäftsmodelle in Gefahr zu bringen. Der Elektronik-Konzern hat auch schon seit Jahren die Settop-Box Apple TV im Angebot, über die man Zugang zur iTunes-Plattform bekommt.



Der Bericht von "Cult of Mac" ist der erste, in dem es um einen funktionierenden Prototypen eines Apple-Fernsehers geht. Der Artikel von Montag wurde geschrieben vom Apple-Experten und Buchautor Leander Kahney. Er betonte, dass der Informant in der Vergangenheit bereits wertvolle Tipps geliefert habe. Zugleich bekomme er Apple-Prototypen in einem frühen Stadium zu sehen - und deshalb zum Teil auch Geräte, die am Ende nie auf den Markt kämen. Apple ist bekannt dafür, mit verschiedenen Prototypen zu experimentieren, von denen viele verworfen werden.