Apple stellt iPad 3 am 7. März vor

Apple wird die dritte Generation seines Tablet Computers iPad am Mittwoch kommender Woche in Kalifornien vorstellen. Die US-Fachpresse wurde am Dienstag zu einer Präsentation in San Francisco eingeladen. Auf dem Bild zur Einladung ist klar ein iPad zu erkennen. Der Text dazu lautet: "Wir haben etwas, was Sie wirklich sehen müssen. Und berühren." Damit verdichten sich die Hinweise darauf, dass das iPad 3 einen besseren Bildschirm bekommt.



Außerdem soll das nächste iPad nach bisherigen Berichten mit einem schnelleren Chip versehen werden und möglicherweise auch den nächsten schnellen Datenfunk-Standard LTE unterstützen.