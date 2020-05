App soll bei Heiratsantrag helfen

Ein US-Juwelier hat mit Proposal Pro eine kuriose, aber dennoch nützliche App veröffentlicht. Diese soll Männern bei Heiratsanträgen unterstützen, indem Tipps zur Ringauswahl, dem Umgang mit den Eltern sowie zum Schreiben einer passenden Ansprache für den Antrag gegeben werden. Selbst Empfehlungen für die optimale Location sowie ein Tool zur Berechnung der Ring-Größe werden mitgeliefert. Die App steht kostenlos für iOS zum Download zur Verfügung. Die bekannte Juwelier-Kette Helzberg, die hinter dieser App steht, ermöglicht den Nutzern auch direkt aus der App heraus den Kauf eines passenden Rings.

iPropose

Apps für den Heiratsantrag sind recht rar gesät, die iOS-App iPropose stellt die Frage beispielsweise auf dem Bildschirm und erlaubt die direkte Auswahl der Antwort. Ein Programmierer aus dem US-Bundesstaat New Jersey hat in einer selbst programmierten App, die auf den ersten Blick wie ein herkömmliches Harry Potter-Quiz aussah, einen Heiratsantrag versteckt. Der Antrag war erfolgreich, allerdings sind für diese originelle Variante Programmier-Kenntnisse erforderlich. Ein anderer US-Amerikaner bat die Entwickler des iOS-Spiels Foozle wiederum, seinen Antrag in eine eigens angefertigte Kopie des Spiels einzufügen. Auch dieser Antrag verlief erfolgreich.