AnonAustria greift Austro Mechana an

It`s not just you! aume.at looks down from here", mit dieser Mitteilung wurde über den Twitteraccount AnonAustria am Dienstagabend erstmals auf den Angriff auf die Webseite der Verwertungs-Gesellschaft Austro Mechana aufmerksam gemacht. Seither ist die Seite nicht mehr erreichbar. Weitere Twitter-Botschaften zu der Attacke folgten am Mittwochmorgen.



Die Netzaktivisten legten die Seite mittels Denial-of-Service-Attacken (DDos) lahm, ein Methode auf die Anonymous häufig bei Protestaktionen zurückgreift. Dabei werden Server so lange mit Anfragen "beschossen", bis diese wegen Überlastung zusammenbrechen.