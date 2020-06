AnonAustria erbeutet Scientology-E-Mails

AnonAustria hat heute per Twitter ihren neuesten Coup bekannt gegeben. Der Österreich-Ableger von Anonymous will die E-Mails-Korrespondenz der Sekte Scientology Österreich bekommen haben. Scientology war schon 2008 eines der ersten großen Ziele des Hacker-Kollektivs Anonymous.



Über Pastebin hat AnonAustria Links zu mehreren Download-Paketen mit den E-Mails von Scientology Österreich veröffentlicht. Zusammen haben sie eine Größe von 2,8 Gigabyte. Im Pastebin ist auch der Grund für die Veröffentlichung der E-Mails zu lesen: „They are evil. They are dangerous. Everyone must know." (Sie sind böse. Sie sind gefährlich. Jeder soll das wissen). Ein Auszug der E-Mails wurde als txt-Dateien im Netz veröffentlicht. Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen diesen Link nicht zur Verfügung stellen.



Bedenklich bei den veröffentlichten E-Mails ist, dass sie auch E-Mail-Adressen und Namen von Personen enthalten, die keine @scientology.co.at E-Mail-Adressen haben. So könnten Menschen als Scientology-Mitglieder geoutet werden, die sich bisher nicht öffentlich zur Sekte bekannt haben.