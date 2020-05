Angry-Birds-Spiel als Weihnachtslichter

Nachdem bereits das Guitar-Hero-Christmas-Spiel an der Fassade eines Hauses zum YouTube-Hit wurde, feiert nun auch der Nachfolger in der Angry-Birds-Version Klickerfolge. Wer sich jetzt über den sinnlosen Stromverbrauch aufregen will: angeblich werden weniger als ein Cent pro Spiel für den Strom verbraucht. Schade, dass wir nicht in der Straße leben, wo diese etwas andere Weihnachtsbeleuchtung ist. Hier jedenfalls beide Versionen des Lichterwahnsinns: