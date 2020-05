Android: 700.000 Geräte täglich aktiviert

Nach Angaben des Google-Managers Andy Rubin werden täglich 700.000 Android-Geräte aktiviert. Das teilte Rubin am Mittwoch auf Google+ mit. Wiederverkaufte Geräte würden nicht gezählt, präzisierte Rubin in den Kommentaren zu dem Posting: "Wir zählen jedes Gerät nur einmal."



Pro Woche entspricht dies einer Zahl von fünf Millionen aktivierten Android-Geräten. Im Vergleich dazu hat etwa Apple von seinem iPhone 4S in der ersten Verkaufswoche rund vier Millionen Stück abgesetzt.



Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner verzeichnete Android bei mobilen Smartphone-Betriebssystemen von Juli bis September dieses Jahres einen weltweiten Marktanteil von 52,5 Prozent. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als 60 Millionen Geräte mit dem mobilen Google-Betriebssystem verkauft.