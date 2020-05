Anastacia ließ sich Brüste amputieren

Den Zeitpunkt hatte Anastacia bewusst gewählt. In vielen Ländern steht der Oktober ganz im Zeichen des Kampfs gegen Brustkrebs und der Früherkennung. "Früherkennung hat mein Leben zweimal gerettet. Ich werde weiter kämpfen und meine Stimme in jeder möglichen Weise dafür nutzen." Die neuerliche Diagnose hatte sie schon im Februar erhalten und darauf ihre geplante Welttournee abgesagt. Erstmals kämpfte Anastacia 2003 gegen einen Tumor in ihrer Brust. Damals wurden etwa 40 Prozent ihres Brustgewebes entfernt. Schon damals hatte sie angekündigt, im Falle einer Rückkehr des Krebses eine beidseitige Masektomie durchführen zu lassen.

Für Univ.-Prof. Paul Sevelda, Gynäkologe und Präsident der Krebshilfe, wäre dieser Schritt nicht notwendig gewesen. "Wenn man keine Hochrisikopatientin ist, ist eine Totalentfernung nicht gerechtfertigt. Ich habe viele Patientinnen, die zwei Mal an Brustkrebs erkranken und brusterhaltend operiert werden können." Eine Amputation beider Brüste sei nur dann wirklich sinnvoll, wenn eine genetische Disposition vorliege.