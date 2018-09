"America's got Talent": Eine Vorarlberger Akrobatikgruppe im Finale?

Seit 2011 kann die Gruppe, die mittlerweile 48 Mitglieder im Alter von sieben bis 40 Jahren zählt, bereits internationale Auftritte und Weltmeistertitel vorweisen. So traten die Bewegungskünstler etwa bei Bewerben in Lausanne, Kapstadt, den Niederlanden und Frankreich auf. Im Mai dieses Jahres nahm Zurcaroh schließlich bei der amerikanischen Talentshow "America’s Got Talent" des Fernsehsenders NBC teil. Dank Moderatorin Tyra Banks zogen die Showakrobaten damals per Golden Buzzer direkt ins Viertelfinale ein.