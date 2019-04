Ambitionierter Geburtstag: In 70 Tagen 25.000 Kindern helfen

„Jedem Kind ein liebevolles Zuhause!“ Das Gründungziel hat ungebrochene Gültigkeit, auch wenn sich die Aufgaben verändert haben: In Österreich gibt es kaum Waisenkinder, aber viele ohne ausreichenden Schutz und Geborgenheit einer Familie. Als Hermann Gmeiner am 25. April 1949 gemeinsam mit engagierten Frauen und Männern das SOS-Kinderdorf gründete, ging es vor allem um die Waisenkinder im Nachkriegs-Innsbruck. Aus der einfachen Idee wurde das größte private Sozialwerk der Welt und Österreichs internationalstes Unternehmen: Heute betreuen 40.000 Mitarbeiter über 600.000 Kinder, Jugendliche und ihre Familien in 135 Ländern.