Amazon kauft Lagerhaus-Roboter-Firma

Der weltgrößte Online-Einzelhändler Amazon kauft für rund 775 Mio. Dollar (589 Mio. Euro) einen Hersteller von Lagerhaus-Robotern. Das US-Unternehmen Kiva Systems ist auf Technologien spezialisiert, durch die Lager mit weniger Mitarbeitern betrieben werden können. Amazon hat Bedarf an solcher Technik: In seinen riesigen Logistik-Zentren müssen Millionen Artikel sortiert und versendet werden. Vor allem in Stoßzeiten vor Feiertagen wurden bisher viele zusätzliche Helfer hinzugeholt.



Üblicherweise gehen Menschen durch die Lagerhallen und sammeln die bestellten Artikel zusammen. Kiva baut flache orange Roboter, die stattdessen Regale mit Waren zu dem Mitarbeitern fahren und ihnen zeigen, welche sie herausnehmen sollen. Danach werden auch die fertigen Bestellungen zum Ausgang gefahren. Kiva behauptet, im Vergleich zu anderen Automatisierungslösungen könnten Arbeiter doppelt so viel schaffen. Sie könnten alle sechs Sekunden einen neuen Artikel vorgesetzt bekommen. Bestellungen würden binnen einer Viertelstunde abgewickelt.