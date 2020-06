Amazon-Gründer will Apollo-11-Raketen bergen

Der Gründer des Online-Kaufhauses Amazon, Jeff Bezos, will die Raketenmotoren der historischen Mondmission Apollo 11 aus dem Meer bergen. Die Triebwerke, die den legendären US-Astronauten Neil Armstrong und seine Kollegen 1969 zum Mond brachten, seien mit Hilfe von Sonargeräten auf dem Grund des Atlantischen Ozeans aufgespürt worden, schrieb Bezos am Mittwoch in seinem Blog BezosExpeditions.com. Die Motoren lägen in einer Tiefe von 4.267 Metern. „Wir prüfen, wie wir einen oder mehrere davon heraufholen können", schrieb der Milliardär.

Unklar sei, in welchem Zustand die Triebwerke seien. „Sie sind mit hoher Geschwindigkeit auf dem Grund des Ozeans aufgeschlagen und sind seit mehr als 40 Jahren im Salzwasser", schrieb Bezos. „Andererseits sind sie aus widerständigem Material gebaut, also, wir werden sehen." Er sei fünf Jahre alt gewesen, als Armstrong während der Apollo-Mission als erster Mensch den Mond betrat und damit Geschichte schrieb. „Ich sah Apollo 11 im Fernsehen, und das hat stark zu meiner Leidenschaft für Wissenschaft, Ingenieurwesen und Entdeckungen beigetragen."