Albert-Einstein-Archiv jetzt online

Die Hebräische Universität von Jerusalem hat sein komplettes Archiv-Material zum berühmten Physiker Albert Einstein online verfügbar gemacht. Über 80.000 Dokumente sind nun erstmals im Internet einsehbar. Eine eigene Galerie-Seite hebt die Highlights der Sammlung hervor. Darunter befinden sich Original-Manuskripte, etwa zu Einsteins Relativitätstheorie sowie seine Nobelpreis-Auszeichnung für das Jahr 1921.



Auch das "Maturitäts"-Zeugnis aus dem Schweizer Kanton Aargau befindet sich im Online-Archiv. Entgegen der gängigen Meinung, hatte Einstein in fast allen Fächern überdurchschnittliche Noten. In Mathematik war es eine 6 (die höchste Note), in Physik ebenfalls, am schwächsten schnitt Einstein (mit der Note 3) in Französisch ab.