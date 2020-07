Ältestes Römerlager entdeckt

Im Winterlager der Römer herrscht reges Kommen und Gehen. Neue Truppenverbände treffen ein, Legionäre werden von ihren Optios am Exerzierplatz gnadenlos gedrillt, in Gewaltmärschen wird das Durchhaltevermögen der Truppe gestählt. Kein Wunder: Das Imperium Romanum bereitet sich im Jahre 6 n. Chr. in Carnuntum im heutigen Niederösterreich auf einen Krieg vor.

Im Frühling werden die Truppen über die Donau setzen und in germanisches Gebiet vorstoßen. Für diesen Vernichtungsfeldzug zieht das Reich Vorräte, Pferde, Waffen und Soldaten zusammen.

Dass diese Dinge passiert sind, weiß man aus schriftlichen Quellen. Der Historiker Velleius Paterculus erwähnt die Errichtung eines Marschlagers in Carnuntum für militärische Operationen nördlich der Donau. Wo sie genau passiert sind, ist über die Jahrtausende in Vergessenheit geraten.

Ein internationales Team um den Archäologen Wolfgang Neubauer vom Ludwig Boltzmann Institut für archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie (LBI ArchPro) hat dieses frühe Lager der Römer an der Donau vor Kurzem entdeckt.

Klaus Löcker von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Gruppe ArcheoProspections, geht sogar davon aus, dass es das allererste Lager war: "Es lag direkt an der Donau – das macht uns sicher, dass wir hier ein Lager aus der Zeit der Okkupation vor uns haben", sagt Neubauer. Die späteren Lager wurden gebaut, um Truppen zusammen zu ziehen und zwar im Hinterland.

Die Forscher sind in etwa einem Meter Tiefe, unter einem "vicus", einem später entstandenen Straßendorf, auf die Spuren des Marschlagers gestoßen. Gestoßen heißt im Falle von Virtuellen Archäologen, "dass es durch die Radar-Methoden ganz klar zu sehen ist", sagt Neubauer. "Laien erkennen einen tiefen Graben mit abgerundeten Ecken." Und Löcker ergänzt: "Das ist ganz typisch für den Graben eines römischen Zeltlagers." Es wurden auch einzelne Pfostenlöcher entdeckt.