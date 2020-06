ACTA: Tschechien setzt Ratifizierung aus

Die Organisationen schlossen sich zu einem "Improvisierten Kongress Freies Internet" zusammen und veröffentlichten eine Erklärung, in der sie vor einer möglichen Debatte "erst volle Transparenz und Offenheit" fordern. Erst müssten alle Dokumente zu dem ACTA-Abkommen veröffentlicht werden, so die Erklärung, denn bisher seien zentrale Begriffe des Dokuments nicht ausreichend definiert, darunter der Ausdruck "Piraterie". Die entsprechende Bedeutung der Begriffe sei nur den Regierungsdelegationen bekannt, die an den Verhandlungen zu ACTA teilgenommen hätten. Dem "Kongress Freies Internet" gehören unter anderen die Helsinki-Stiftung für Menschenrechte, die Stiftung Panoptykon und die Stiftung Modernes Polen an.



Ministerpräsident Tusk von der rechtsliberalen "Bürgerplattform" (PO) hatte am Freitag erklärt, die Regierung werde das Abkommen dem Parlament vorerst nicht zur Ratifizierung vorlegen "bis alle Zweifel geklärt" seien. "Das kann letztendlich auch bedeuten, dass wir das Dokument nicht akzeptieren", so Tusk. Kritiker werfen ihm vor, mit diesem Schritt nur auf die Umfragewerte der "Bürgerplattform" zu reagieren, die seit Beginn des nun über zwei Wochen dauernden Streits um ACTA deutlich sanken. Dennoch unterschrieb die Regierung das Abkommen in der vorvergangenen Woche.