"Abgehoben": Queen erntet nach Weihnachtsansprache Spott

Wie so vieles im britischen Königshaus hat auch die Weihnachtsansprache der Queen Tradition. In dieser richtet sich die Monarchin jedes Jahr an das Volk.

Friede, Respekt, Zusammenhalt

Heuer mahnte Queen Elizabeth II. in der an Heiligabend ausgestrahlten Botschaft vor allem zu mehr Zusammenhalt. Selbst bei größten Differenzen sei Respekt anderen gegenüber ein erster Schritt zu mehr Verständnis, betonte sie. Auch zu Frieden in aller Welt rief sie auf: Jesu Botschaft "Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" sei keineswegs überholt.