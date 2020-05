578 Euro für US-"Green Card"

Der weitere Inhalt entlarvt das Mail endgültig als plumpen Betrugsversuch: Für den Erhalt der Green Card sind 819 US-Dollar (578 Euro) zu bezahlen, und zwar telegrafisch per Western-Union-Überweisung an eine private Adresse in London.



"Dieses Mail ist eine Fälschung", sagt eine Sprecherin der US-Botschaft in Wien. Solche Betrugsversuche würden immer wieder vorkommen. Die jährliche Green-Card-Lotterie gibt es tatsächlich, allerdings ist die Teilnahme kostenlos und die Gewinner werden nicht per E-Mail verständigt. Antragsteller können auf einer eigenen Homepage (siehe unten) überprüfen, ob ihr Antrag ausgewählt wurde.