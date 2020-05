50 Zoll TV im Apple-Labor gesichtet

So will ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter einen 50-Zoll-Fernseher im streng abgeschotteten Entwicklungslabor von Apple-Designer Jonathan Ive gesehen haben. Dieselbe Person sowie zwei namentlich ebenfalls ungenannte Industrievertreter werden im Bericht allerdings dahingehend zitiert, dass Apple bisher auf keinen grünen Zweig mit den großen Networks und Fernsehstationen gekommen ist, die als Schlüssel für den Erfolg eines etwaigen Geräts gelten.



Analysten gehen davon aus, dass ein Einstieg Apples ins Fernseher-Geschäft den Wettbewerb in der ohnehin bereits gebeutelten Branche kräftig anheizen könnte, zumal Apple mit seiner iTunes-Plattform und mobilen Geräten wie iPhone, iPod und iPad sowie Apps und Technologien wie der Sprachsteuerung Siri und iCloud über die notwendigen Zutaten für ein Fernsehgerät der Zukunft verfügt. Da es bisher noch keine Panel-Bestellungen bei Zulieferfirmen gebe, gehen Analysten aber davon aus, dass ein Apple-Fernseher noch ein gutes Jahr von der Markteinführung entfernt sei.