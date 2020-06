5-Zoll-Handy Optimus Vu soll weltweit starten

Nach erfolgreichem Start in Japan und Korea will LG sein 5-Zoll-Smartphone Optimus Vu weltweit auf den Markt bringen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll das Gerät mit dem ungewöhnlichen Display-Seitenverhältnis von 4:3 ab September in ausgewählten Ländern in Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika an den Start gehen. Alleine in Korea seien mehr als 500.000 Stück des Optimus Vu verkauft worden, der Formfaktor habe sich als erfolgreich erwiesen.