Wer war Eduard Suess?

Er ist dem Vergessen anheim gefallen, obwohl er etwas so Wichtiges wie die 1. Wiener Hochquellleitung durchgesetzt und gebaut hat. Er war vielseitig: Paradewissenschaftler, Präsident der Akademie der Wissenschaften, Politiker – das unter einen Hut zu bringen, war schon ein Wunder." Wenn Lois Lammerhuber über Eduard Suess zu referieren beginnt, kommt er sofort ins Schwärmen. Nicht von ungefähr: Der Fotograf von Weltruf hat sich rechtzeitig zum 100. Todestag von Suess am 26. April auf die Spuren des vergessenen österreichischen Wissenschaftlers begeben.

Passenderweise fällt dieser Todestag mit dem Geologen-Kongress zusammen, zu dem ab Sonntag 10.000 Forscher in Wien erwartet werden. Und da will man den Vater der modernen Geologie vor den Vorhang holen und ein Buch ("The Face of the Earth") präsentieren. Lammerhuber ist für die Fotos um die Welt gereist: "Überall dorthin, wo verschiedene Erdzeitalter an der Oberfläche sichtbar sind", erzählt er. Die Autoren (allesamt Geologen) greifen zu einem Kunstgriff: Sie lassen Suess posthum ein Buch schreiben und zitieren seine wissenschaftlichen Thesen, die bis heute gültig sind. Und das sind nicht wenige. Doch davon später.