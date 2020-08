Wiener Kabarettfestival im Rathaus | 3. September 2020

Andreas Vitásek

"Austrophobia 2.0"

Nach der Krise ist vor der Krise. Deswegen gilt jetzt mehr denn je: Keine Angst! Andreas Vitáseks 13. Programm „Austrophobia“ ist eine kabarettistische Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff und dem Fremdsein, mit begründeten und unbegründeten Ängsten, mit dem Junggewesensein und dem Älterwerden und mit der untoten Vergangenheit Österreichs. Ankommen und Wegfahren, Nationalismus und Internationalismus und die alltäglichen Mühen der Ebene werden im privaten Mikrokosmos einer Familie mit illegal eingeschleustem Mops abgehandelt. Gibt es ein richtiges Leben im falschen? Lauert das Grauen in der Idylle? Und ein alter Bekannter feiert das größte Comeback seit Lazarus.

Rosabell

"Wenn’s passt, dann passt’s!”

Gesang trifft Kabarett – Musik küsst Schmäh

Wie passt denn das zusammen? Und warum passt es so gut, obwohl gar nix passt?

Die Beiden haben sich nie gesucht und doch gefunden.

Doch, was passiert wenn zwei Frauen die Bühne erobern, die ungefähr so gleich sind wie Tag und Nacht?

Und wie klingt es, wenn Wien und Disneyland lautstark aufeinander krachen?

Warum sollte man in Österreich nie einen Koffer mit auf Reisen nehmen?

Und wie ist es eigentlich um den psychischen Zustand der einzelnen Wochentage bestellt?

In einer hitverdächtigen Mischung aus Wiener Soul, Wohnzimmer Punk und Waschkuchl Operette plaudern und singen sich die jungen Künstlerinnen aus und durch die unterschiedlichsten Nähkästchen und Fettnäpfchen – und gehen diesen Fragen stimmgewaltig auf den Grund.