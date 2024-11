Wiener Bildungsfestival: Miteinander für die Zukunft der Bildung

Am 27. November 2024 verwandelt sich der ERSTE Campus in Wien erneut in einen Treffpunkt für alle, die Bildung neu denken wollen. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr lädt das Wiener Bildungsfestival – im Auftrag der Stadt Wien – PädagogInnen, ExpertInnen und alle Interessierten ein, das diesjährige Motto „Gemeinsam das Miteinander gestalten“ mit Leben zu füllen. Noch gibt es einige Restkarten unter bildungsfestival.at.

Das Wiener Bildungsfestival verbindet die gesamte Bildungslandschaft und bringt Menschen aus allen Bildungsbereichen zusammen – vom Elementarbereich bis zur Schule. Diese integrative Ausrichtung schafft eine Plattform, die Austausch und Ideenentwicklung fördert. Vizebürgermeister und Schirmherr Christoph Wiederkehr unterstreicht diese Bedeutung: „Ich habe es in unzähligen Interviews immer wieder betont: Bildung muss in Österreich wieder die absolute Priorität bekommen, denn Bildung entscheidet über ein geglücktes Leben des Einzelnen. Das Wiener Bildungsfestival leistet mit seinen Inhalten einen ganz wesentlichen Beitrag, Bildung in seinen verschiedenen Facetten den zahlreichen BesucherInnen näherzubringen. Ich freue mich schon sehr auf die zweite Ausgabe des Wiener Bildungsfestivals, auf neue Inputs für unsere Bildungspolitik und spannende Gespräche vor Ort!“