live-Talk: Wie wichtig ist Bewegung für unseren Körper?

Wie wichtig ist Bewegung für unseren Körper? Eine Frage, die uns sicherlich alle beschäftigt. Damit wir Bewegung in unseren Alltag integrieren, braucht es die nötige Motivation.



Wenn beim ASICS Österreichischen Frauenlauf ® zehntausende Frauen an den Start gehen, ist der motivierende Zieleinlauf die Belohnung für das Wettkampftraining, weiß Initiatorin Ilse Dippmann. Triatleth Philipp Jelinek motiviert seit März 2020 mit „Fit mit Philipp“ im Rahmen des ORF-Frühfernsehens ab 9.10 Uhr Jung und Alt zu gemeinsamen Bewegungseinheiten. In diesem Jahr wurde er für sein motivierendes Fernseh-Fitnessprogramm für alle Altersklassen mit der KURIER Romy in der Kategorie Lockdown-Format/Umsetzung ausgezeichnet. Wer regelmäßig Sport treibt, braucht neben Motivations- auch Gesundheitstipps – diese bekommen Sie beim KURIER-Gespräch von Sportmediziner Dr. Robert Fritz.



Wie wichtig ist Bewegung für unseren Körper? Diese Frage steht im Mittelpunkt des live-Talks am 2. September am Badeschiff.