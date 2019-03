Wie (un)sicher ist meine Stadt? | Freitag 15. März 2019

Wien werde immer gefährlicher, heißt es oft. Darüber, ob das so ist, gehen die Meinungen allerdings auseinander. In der Politik ist das Thema Sicherheit jedenfalls längst eines der meist diskutierten.

Zuletzt richtete die Stadt Wien Waffenverbotszonen am Praterstern und am Franz-Josefs-Kai ein. Laut Polizei soll das "der möglichsten Vorbeugung von gefährlichen Angriffen" dienen und vorerst bis Anfang Mai gelten. Gleichzeitig gilt Wien als eine der sichersten und lebenswertesten Großstädte der Welt.

Was stimmt denn nun? Und vor allem: Wie nimmt die Wiener Bevölkerung das wahr? Darüber können Bürgerinnen und Bürger beim KURIER Stadtgespräch mit Politikern und Experten diskutieren.

Wie sicher fühlen Sie sich in Wien? Was stört Sie? Und was sollte verbessert werden?