„Wer eine gute Geschichte erzählen kann, kann die Welt verändern“

Mit ihrem Unternehmen Big Picture Group trägt Rebecca Vogels diese neue Art des Storytellings – die „Story-Revolution“ – nun in europäische Unternehmen. “Studien haben gezeigt, dass Fakten 20-mal besser in Erinnerung bleiben, wenn sie mit einer Geschichte kombiniert werden. Das können Unternehmen nutzen!“ Bei der von ihr selbst entwickelten Story-First-Methode geht es um die Frage: Welche Geschichte will ich in Zukunft erzählen? Seit 2020 vermittelt Rebecca Vogels Storytelling als Schlüsselqualifikation für Unternehmen, Führungskräfte, Menschen im Vertrieb und Menschen des öffentlichen Lebens. “Storytelling ist keine Erfindung des Marketings, sondern wir erzählen uns Geschichten seit der Steinzeit, um zusammen zu arbeiten und zu inspirieren. Wir müssen wieder lernen, persönlich zu kommunizieren.“ Das ist gerade jetzt wichtig: nach Jahren der Krise, braucht es eine neue Kommunikation, auch in Teams und Unternehmen.