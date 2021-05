Tipps für einen schönen Sommer

Zeitschleife im Paradies Fühlt sich in der Pandemie jeder Tag genau gleich an? Genau so geht es Nyles jeden Tag. Seit er auf einer Hochzeit in Palm Springs eine Höhle betreten hat, wiederholt sich dieser Tag immer aufs Neue. Als an einem dieser Tage Sarah ihm in die Höhle folgt, ist auch sie in dem Zeit-Loop gefangen. Werden sie es jemals schaffen aus der Zeitschleife auszubrechen? Der am Sundance Filmfestival 2020 prämierte Film „Palm Springs“ ist ab 6. Juli bei Leonine Distribution auf Blu-Ray und DVD erhältlich. Larissa Kainzner