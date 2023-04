Tanzen für die Pressefreiheit

Seit 1859 setzt sich der Wiener Presseclub Concordia für hochwertigen und unabhängigen Journalismus in Österreich ein. Und fast ebenso lange veranstaltet er den Concordia Ball. Am 26. Mai feiert das Fest für den freien Journalismus nun sein 160- jähriges Jubiläum im Wiener Rathaus.

Im Jubiläumsjahr engagiert sich „die Concordia“ mehr denn je dafür, dass es auch weiterhin Blätter und Plattformen gibt, die Integrität, Fakten und den gepflegten Austausch von Meinungen hochhalten. Denn wer glaubt, dass der Concordia Ball einfach „nur“ einer der schönsten Sommerbälle Wiens ist, auf dem die hellsten Köpfe der Medienwelt Seite an Seite mit Freunden der Pressefreiheit, Meinungsvielfalt und Demokratie zu eigens komponierten Walzern tanzen, der irrt.

Die Anfänge des Balls

Der Ball war von Beginn an, also ab 1863, eine Benefiz-Veranstaltung. Johann Strauss komponierte dafür damals sogar einen eigenen Walzer namens „Morgenblätter“, der bis heute die Herzen und Tanzbeine bewegt. Anfangs kamen die Einkünfte des Balls den Sozialfonds der Concordia zugute. Daraus wurde etwa die Unterstützung für bedürftige und kranke Mitglieder, Witwen und Angehörige, Erziehungsbeiträge sowie Begräbniskosten finanziert.

Ab heuer werden die Gewinne jedoch dem Rechtsdienst Journalismus gewidmet, einem in Österreich einzigartigem Programm zur rechtlichen Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten. Ziel ist es, die freie Berichterstattung durch Schulungen, individuelle Rechtsauskünfte und Prozesshilfe weiterhin zu gewährleisten.

Journalisten schützen

So unterstützt der Rechtsdienst Journalismus zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die durch sogenannte SLAPP-Klagen (Strategic Lawsuits against Public Participation) bedroht werden. So wird eine rechtsmissbräuchliche Form von Klagen bezeichnet, womit kritische Stimmen eingeschüchtert und mundtot gemacht werden sollen. Für Journalistinnen und Journalisten sind SLAPPs eine enorme materielle, zeitliche und psychologische Belastung. Durch derartige, unverhältnismäßige Klagen und den missbräuchlichen Einsatz von rechtlichen Mitteln, wird zudem die Pressefreiheit bedroht und erheblich eingeschränkt.

Prozesshilfe

In ausgewählten Fällen leistet der Rechtsdienst zudem Prozesshilfe in Form von finanzieller Unterstützung. Die Höhe der Kostenbeteiligung wird dabei von einem unabhängigen Komitee auf den jeweiligen Einzelfall bezogen entschieden und richtet sich nach den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln. Dadurch sollen Journalistinnen und Journalisten, die aufgrund ihrer Berichterstattung Opfer von missbräuchlichen Klagen werden, unterstützt und die Pressefreiheit somit gestärkt werden.

Rauschende Ballnacht

Der Concordia Ball will aber nicht nur ein Zeichen für die Pressefreiheit setzen, sondern bietet selbstverständlich auch eine Vielzahl an Programmhöhepunkten, die den Abendgästen beim Concordia Ball eine unvergleichbare Ballnacht bescheren sollen. Den Auftakt macht der Wiener Percussionist Martin Breinschmid mit seiner Darbietung von „The Typewriter“ von Leroy Anderson. Anschließend können die Gäste im Festsaal des Rathauses das Wiener Opernballorchester unter der Leitung von Uwe Theimer sowie das pt art Orchester unter der Leitung von Norbert Hebertinger genießen. Durch den Abend führt dabei die renommierte ORF-Journalistin Lou Lorenz- Dittlbacher.

Ein weiteres Highlight ist das Eröffnungskomitee der Jungherren und -Damen, die mit einer Choreografie der Tanzschule Chris in den Festsaal einziehen. Und wer es ein wenig basslastiger mag, wird auf dem Disco Floor im Arkadenhof des Rathauses fündig, der von FM4 gehostet wird. Die DJs und Radio-Hosts Trishes, Makossa und Alexandra Augustin legen hier auf.

Für Freunde lateinamerikanischer Rhythmen gibt es die Latin Lounge mit DJ Steve Manera.Wer hingegen auf Boogie-Woogie und Evergreens steht, sollte das Charly-Hloch-Trio nicht verpassen. Und für diejenigen, die das Tanzbein schwingen wollen, aber ohne Begleitung bzw. mit einem Tanzmuffel gekommen sind, bietet die Tanzinsel mit Taxitänzern und -Tänzerinnen die perfekte Gelegenheit dazu. Gemeinsam können Sie die ganze Bandbreite von Walzer bis Foxtrott und von Tango bis Cha-Cha aufs Parkett legen.

Abseits von musikalischen Höhepunkten pflegt der Concordia Ball außerdem auch heute noch die langjährige Tradition exklusiver Ball- und Damenspenden. Und in diesem Jahr werden diese von keinem Geringeren als dem Karikaturisten des Kuriers, Michael Pammesberger, gestaltet. Der Concordia Ball am 26. Mai verspricht also alles in allem ein unvergessliches Ereignis zu werden.