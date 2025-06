So wird der Sommer zum Erlebnis: Aktivitäten und Events für Studierende

Von Tanz bis Theater, von Kurzfilm bis Clubnacht – Studierende des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien verraten ihre besten Tipps für einen abwechslungsreichen Sommer in und um Wien.

© Keep swinging Foto: ©Anna-Sophie Thallinger

Swing into summer! Bei LindyHop-Kursen diverser Anbieter in Wien, kann jeder und jede das Swing-Tanzbein schwingen – ob zum ersten Mal oder als routinierte Lindy-Tänzer! Mit bis zu 200bpm Tanzmusik, ist man je nach Laune entweder in entspannter, rhythmischer Bewegung oder direkt im Cardio-Modus. Von Charleston Variations bis Swing Outs – seit 1920 wird auf Europas Tanzflächen der flotte Jive im Stil des LindyHops getanzt. Mit dem Partnerwechsel in der Stunde lernt man nicht nur andere Menschen mit derselben Leidenschaft zu Musik und Tanz, sondern auch sich selbst und seinen Körper kennen. Lindy Hop bricht mit traditionellen Rollenbildern – lässt miteinander tanzen, wer miteinander tanzen will und setzt dort an, wo du mit deinem Tanzlevel stehst. Bei 30 Grad im Schatten ist es im Tanzstudio kühl, die Hitze bringen sowieso die Tänzerinnen und Tänzer mit auf den Dancefloor. Anna-Sophie Thallinger

© Summer in the City Foto: ©Jana Jettel

Kultursommer Wien Von 26. Juni bis 10. August 2025 bringt der Kultursommer Wien wieder Kultur in alle Bezirke – und das bei freiem Eintritt. In Parks und auf urbanen Plätzen sind in der ganzen Stadt insgesamt neun Bühnen zu finden, die vielfältige Open-Air-Events bieten. Von Kabarett bis Puppentheater und von Rock über Klassik bis hin zu Schlager ist für jeden Geschmack etwas dabei. Es wartet ein Sommer, der Wien von seiner buntesten Seite zeigt und zum Verweilen einlädt. Einfach vorbeikommen, mitmachen und einen einzigartigen Sommer erleben! Mehr unter kultursommer.wien. Jana Jettel

© Es wird a Wein sein… Foto: ©Theresa Kaplenig

Auf die Plätze Achterl los! Die Temperaturen klettern nach oben, die Bäder sind voll. Dann hilft nur noch eins: Raus aus der Stadt und rein in die österreichische Weinkultur! Nur 30 Minuten dauert die Fahrzeit von Wien in die herrliche Weingegend Baden. Vor allem vom 7. bis 17. August lohnt sich der Ausflug doppelt: Beim Pfaffstättner Großheurigen kann man nicht nur der Stadthitze entfliehen, sondern es schmeckt auch richtig gut! Mit einer bunten Auswahl an regionalen Schmankerln, stimmungsvoller Live-Musik und Wein-Hopping ist das für alle, die Sonne, gute Stimmung und ein gutes Glas Wein schätzen, der Place to be! Theresa Kaplenig

© Move your Body! Foto: ©Helena Hauptmann

Schwitzen mit Stil Die sommerliche Hitze, die Wien sehr bald wieder einhüllen wird, kann auf manche schon gelegentlich etwas erschöpfend wirken. Wenn Klimaanlage und Donau nicht mehr reichen, braucht es eine kulturelle Erfrischung. Was eignet sich besser dafür, als das pulsierende Angebot das uns das Impulstanz-Festival auch dieses Jahr wieder liefert. Die Vielzahl an Internationalen Produktionen, Workshops, Research Projekten und kostenlosen Public Moves-Klassen laden vier Wochen lang zum kollektiven Schwitzen ein. Unter https://www.impulstanz.com/ sind ab sofort Programmhighlights zu entdecken. Also lautet der Vorschlag vom 10. Juli bis zum 10. August: ausbrechen, inspirieren lassen - Im-Puls-Tanzen! Helena Hauptmann

© Schmeckts? Foto: ©Julia Stangl

Geschmackssache Kunst zum Schmecken? Ja, bitte. Das Schmeckt-Festival serviert ein handverlesenes Menü aus Kurzfilmen, Kunst und Musik – mitten im Gartenbaukino. Junge Filmschaffende erzählen frische Geschichten, entstanden fernab von Filmhochschulen. Präsentiert wird in zwei Gängen, samt Vernissage im Foyer. Zwischen Projektion und Party entsteht ein Abend, der mehr ist als Kino. Das Publikum darf mitreden, danach wird getanzt. Am 13. Juni gibt’s Kino zum Genießen – schmeckt definitiv nach Sommer! Infos: https://www.gartenbaukino.at/programm/schmeckt/ Louis Fichtenkamm

© Albert & Tina, Zum tanzenden Bertl, Screenshot

Kunst und Musik im Herzen von Wien Seit Mitte Mai verwandelt sich die Terrasse des Albertina-Museums jeden Mittwoch in einen Dancefloor mit Live-DJs, Drinks und guter Laune, um Ihnen den perfekten Feierabend vom stressigen Arbeitstag zu bieten. Aber das ist noch nicht alles: Mit dem Ticket für die Veranstaltung haben Sie auch freien Eintritt in das Museum selbst und können bis Ende September weltberühmte Gemälde erkunden. Kunst und Musik vereinen sich zu einem perfekten Sommerabend in Wien! Viktoria Zlatanova

© Verzauberndes Sommerkino Foto: © Jean-Daniel Francoeur

Flimmernde Sommernächte Wenn der Tag sich neigt und das Laub im Augarten leise raschelt, beginnt das Kino zu träumen. Kino wie noch nie (https://www.filmarchiv.at/de/kino/kino-wie-noch-nie) macht den Sommer zum Film: Vom 26. Juni bis 24. August 2025 verzaubert im Garten des Filmarchiv Austria große Leinwandkunst unter freiem Himmel die Zuschauerschaft. Klassiker, Neuentdeckungen, Gespräche mit Filmschaffenden – dazu Trank, Kulinarik und warme Abendluft. Ein sinnliches Fest für alle, die das Lichtspiel lieben. Cineastischer Zauber für laue Nächte und Leinwandträumende. Élina Ecker

© Kulturgenuss im Schatten alter Plantanen Foto: ©Lukas Fassl

Open-Air-Sommerflair „Theater im Park“ – wo Sommerträume wahr werden! Vom 28. Mai bis 19. September 2025 verwandelt sich der Garten des Palais Schwarzenberg in eine magische Freiluftbühne. Zwischen den alten Platanen wird Kultur lebendig: vom mitreißenden Walzerklang der Wiener Philharmoniker bis hin zur spritzigen Komödie „Venus & Jupiter“. Lauschen Sie dem Gesang der Vögel, genießen Sie ein Glas Wein und lassen Sie sich von unvergesslichen Sommerabenden verzaubern – ein Erlebnis, das den Sommer noch schöner macht! Infos: https://theaterimpark.at/ Valeriia Syvak

Kino im Grünen

Vom 26. Juni bis 24. August 2025 lädt das Open-Air-Festival Kino wie noch nie im Augarten wieder zu einem einmaligen Kinoerlebnis ein, perfekt für alle die von der Sommerhitze flüchten wollen. Filmklassiker und internationale Geheimtipps werden durch spannende Publikumsgespräche mit Filmschaffenden ergänzt und die Grünstern Gartenküche sorgt für kulinarische Highlights. Besonders für Besitzer*innen des Nonstop-Kino-Abos ist dieses Event ein absolutes Muss! Natalie Walch

© In der Kürze liegt die Würze Foto: ©dotdotdot/ Tobias Raschbacher

dotdotdot Kurzfilmfestival Nicht alle warten auf die sommerliche Hitze, aber wer mag keinen erfrischenden Sommerabend, besonders wenn er neue Gefühle und Diskussionen entfacht? Das dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival bietet für den kommenden Sommer genau das: mit seinen bahnbrechenden Kurzfilmen und Filmgesprächen mit internationalen Filmschaffenden und Künstler:innen, hinterlässt die Eventreihe Eindrücke, die über eine einzelne Sommernacht hinaus bestehen. Vergessen Sie nicht Ihre Freunde und Ihr Mückenspray! Ton, Bild … und Action! Anna Burmitskaya

© KARLSkino, Emma Zeliazkov

KARLSkino: kostenloses Open-Air Wien bietet im Sommer zahlreiche Open-Air Kinos. Eine Besonderheit ist das KARLSkino. Als Teil des VOLXkinos werden hier mitten in der Wiener Innenstadt Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt - und zwar kostenlos! Die Leinwand befindet sich direkt vor der Karlskirche im Resselpark und läuft vom 7. bis 20. Juli. Im letzten Jahr wurden auch Filme der Viennale 2024 gespielt. Das Programm für diesen Sommer ist noch nicht bekannt, wird aber sicher wieder sehr abwechslungsreich. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! Infos: https://www.volxkino.at/karlskino Emma Zeliazkov

© Terassenkino Foto © Go!Go!Gorilla Stefan Dworak

Luftige Kinonächte Warmes Wetter und Sonnenstrahlen locken einen nach draußen. Nicht das richtige Wetter für einen gemütlichen Filmabend? Im Gegenteil! Das „Kino am Dach“ verwandelt die Hauptbücherei in ein Open-Air-Kino mit Aussicht. Zwischen 1. Juni und 13. September gibt es täglich abendlichen Filmgenuss – von Blockbuster bis Schnulze. Mit frischem Popcorn, kalten Getränken und guter Unterhaltung lassen sich lange Sommertage unter dem Himmel Wiens wunderbar ausklingen. Elodie Ahn

Public Moves Ein besonders heißer Sommertipp sind die PUBLIC MOVES – Workshops von ImPulsTanz. Jeden Sommer bietet Public Moves täglich Tanzklassen direkt unter freien Himmel an. Diese Classes sind kostenlos, du musst dich nur flott am Vortag für einen heißbegehrten Slot anmelden. Mehr als 190 internationale und lokale Dozent*innen vermitteln ihr Wissen von Jazz- über Bollywood-Tanz, Hip Hop, Wacking u.v.m. Dabei sind keine Vorkenntnisse notwendig, Public Moves lädt Menschen von jedem Alter und Level zum Mitmachen ein. Vom 11. Juli bis 8. August kannst du dich an mehreren Locations – etwa im MuseumsQuartier, am Kaiserwasser oder am Schwarzenbergplatz – so richtig austanzen. https://www.impulstanz.com/publicmoves/

Mein persönlicher Tipp: Erst am Vormittag bei Public Moves ordentlich ins Schwitzen kommen, dann zur Donau ins kühle Nass! Leona Rußmann

© Auf der Sunnseitn…Foto ©Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler

Musikfestival ein mal anders Wenn Sie wieder einmal auf ein Musikfestival gehen wollen, Donauinselfest oder Nova Rock für ihren Geschmack aber zu Mainstream und zu laut sind, dann packen Sie Zelt und Badezeug für DAS Festival für Menschen, die akustische und Indie-Musik sowie Individualismus lieben: Acoustic Lakeside Festival (https://www.acousticlakeside.com/)! Mitten in Kärnten, umgeben von Natur und einem kleinen See anbei, können Sie von 17. bis 19. Juli mit Gleichgesinnten internationalen und heimischen Sänger:innen beim verträumten Musizieren zuhören. Mariana-Antonela Marian

1000 und 1 Konzert Weihen Sie den Juni mit einem schwungvollen Symphoniekonzert der Klangwelle Wien ein: Am 1. Juni führt das Orchester des erst kürzlich gegründeten Musikvereins Werke von Beethoven und Grieg, sowie Rimskij-Korsakows einzigartige sinfonische Suite „Scheherezade“ auf. Lassen auch Sie sich in die märchenhafte Welt aus „Tausendundeiner Nacht“ entführen! Das perfekte Sonntagsprogramm für Klassikliebhaber und alle, die gerne ein junges Wiener Orchester aufblühen sehen möchten. Andreas Bascone