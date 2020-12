SCHENKEN SIE KULTURGENUSS - mit exklusiven Angeboten

BANK AUSTRIA KUNSTFORUM WIEN

GERHARD RICHTER. LANDSCHAFT

Ausstellungskatalog und 1 Livestream-Ticket

Begleiten Sie am 14. Jänner 2021 um 18 Uhr unsere Vermittlerin digital von zuhause aus durch die Ausstellung im Bank Austria Kunstforum Wien und spüren Sie in diesem Livestream der Bedeutung von Kunst in Zeiten der Krise nach. Was wir im Stream nicht beantworten können, lesen und schauen Sie dann im Katalog nach. Sie erhalten Katalog und Zugangscode über den Shop im Bank Austria Kunstforum Wien:

Exklusiv für KURIER Leserinnen und Leser: 1 Livestream-Ticket plus Katalog zur Ausstellung GERHARD RICHTER. LANDSCHAFT

inkludiert 1 Livestream Ticket und einen gartis Ausstellungskatalog

Anmeldungen im Museumsshop täglich von 10:00 - 19:00 Uhr oder per Mail unter: shop@kunstforumwien.at

Weitere Informationen zum Bank Austria Kunstforum Wien unter: www.kunstforumwien.at