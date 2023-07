KURIER Live Schaumwein Tasting am 27. Juli im Palais Freiluft

Ticket: € 30,–/pro Person



Ein Ticket beinhaltet:

Teilnahme an der Verkostung von mindestens 7 unterschiedlichen Schaumweinen

Hintergrundinformationen und spannende Insights vom Experten Franz Raith

Die Anzahl ist limitiert - first come, first serve!

Teilnahme nur mit 18 Jahren oder älter und nach erfolgreicher Anmeldung.