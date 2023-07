Rabatt mit KURIER: Aktivwochenende im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

Am 5. Und 6. August werden den Besucherinnen und Besuchern im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya exklusive Einblicke in das Leben im Mittelalter geboten. Im Rahmen des Aktivwochenendes zeigen Darstellerinnen und Darsteller im mittelalterlichen Lager ihre Handwerkskünste, Textiltechniken, Waffen und allerhand Alltagsgegenstände. Selbst aktiv werden können die Besucherinnen und Besucher beim Töpfern von Gefäßen sowie beim Filzen von Wolle, das unter professioneller Anleitung ausprobiert werden kann. Außerdem geben Spezialführungen durch die Ausstellung vertiefende Einblicke zur Epoche des Mittelalters in Mitteleuropa. Diese finden jeweils um 11:00 Uhr, 13:00 Uhr und um15:00 Uhr statt.