Prickelnde Genussmomente made in Austria

Jahr für Jahr steht die Initiative im Zeichen der Bewusstseinsbildung rund um Qualität, Vielfalt und Herkunft von österreichischem Sekt. 2009 von der Traditionssektkellerei ins Leben gerufen, ist dieser Tag mittlerweile fest im Kalender der heimischen Sektbranche und zahlreicher Schaumwein-Fans verankert. Anlässlich dieses prickelnden Feiertages lädt die heimische Traditionssektkellerei in die hauseigenen Kellerwelten zu einer Verkostung österreichischer Schaumweine. Als besonderes Highlight wird die neue Grosse Reserve, Jahrgang 2017, verkostet.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets zu einem absoluten Vorteilspreis für dieses besondere Erlebnis. Die Anzahl ist limitiert – first come, first serve!

Für das Tasting gibt es zwei Termine, einmal am Mittwoch, 18.10. um 19:00 Uhr und das zweite Mal am Donnerstag, den 19. Oktober um 19:00 Uhr direkt in den Schlumberger Kellerwelten (Heiligenstädter Str. 39, 1190 Wien, direkt bei der U-Bahn Spittelau)

PREIS:

EUR 30,- inkl. USt. / Person

Teilnahme nur mit 18 Jahren oder älter und nach erfolgreicher Anmeldung.

Ein Ticket beinhaltet:

Teilnahme an der Verkostung von mindestens 7 unterschiedlichen Schaumweinen & Hintergrundinformationen sowie spannende Insights vom Experten Franz Raith



Anmeldung & Tickets unter: kurier-events.at/sekttasting