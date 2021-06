Online Future Talk Landraub | 25. Juni

Die Aneignung von Landflächen, insbesondere zur landwirtschaftlichen Nutzung und baulichen Verwertung durch ausländische Investorinnen, staatlichen Institutionen und Industrie- und Agrarunternehmen, stellt in der Gegenwart ein massives ökologisches und menschenrechtliches Problem dar.



ExpertInnen aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Politik und Aktivismus diskutieren diesen globalen Missstand und berichten von Möglichkeiten, diesem ökologischen Vergehen zu begegnen sowie von Menschen, die sich im Kampf gegen den Landraub engagieren.



Es diskutieren:



Ines Doujak, Künstlerin. Ihre Ausstellung Landschaftsmalerei, die vom 28.5 – 3.10.2021 im KUNST HAUS WIEN zu sehen ist, thematisiert Landraub in Geschichte und Gegenwart.

Kurt Langbein, Regisseur und Produzent des Films Landraub, 2015

Franziskus Forster, Politischer Referent bei der ÖBV-Via Campesina Austria, Unilektor an der Boku und Mitarbeit bei der Nyeleni-Bewegung für Ernährungssouveränität.

Thomas Fatheuer, Sozialwissenschaftler und Autor des Berichts „Landnutzung im Kontext der globalen Umweltkrise“, 2020. Von 2003 bis Juli 2010 leitete er das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro. Er lebt als freier Autor und Berater in Berlin.

Lautaro Iriarte, Fridays-for-Future-Aktivist

Moderation: Michael Huber, KURIER



Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem KURIER.