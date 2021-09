Genügt der Mensch nicht mehr? Die Transhumanismus-Debatte

In der Ö1 Science Arena diskutieren renommierte Spitzenwissenschaftler:innen kontroverse Fragen unserer Zeit. Moderiert wird die Diskussion von erfahrenen Journalist:innen aus der Redaktion der Ö1 Sendereihe "Salzburger Nachtstudio". Dort werden auch die packendsten Momente der Veranstaltung wiedergegeben.

Bei der "Transhumanismus-Debatte" widmen sich zwei Erthik-Expert:innen und gleichzeitig Skeptiker:innen in einer spannenden Diskussion der Frage: Genügt der Mensch nicht mehr? Die Philosophin Janina Loh hat sich bei Ihrer Forschung zum Thema Erthik auf den Posthumanismus spezialisiert, der Mediziner und katholische Theologe Matthias Beck ist ausgwiesener Experte im Forschungsfeld der Medizinethik. Sie vertreten zwei Ansätze, die unetrschiedlicher nicht sein können: Für Janina Loh stellt der Transhumanismus ein Horror-Sezenario dar, für Matthias Beck ist die Verschmwelzung von Mensch und Maschine die Chance, endgültig über sich hinauszuwachsen. Und am Ende bleibt die Frage: Genügt der Mensch nicht mehr?



Die kontroverse Diskussion wird von Martin Haidinger, seinerseits Ö1 Redaktionsleiter Salzburger Nachtstudio, moderiert. Sie findet am 04. Oktober in Kooperation mit dem KURIER statt - die packendsten Momente können Sie am 13. Oktober um 21.00 Uhr im "Salzburger Nachtstudio" nachhören.