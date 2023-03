Nachtlese Linz | 11. April 2023

In Linz beginnt´s: Am Dienstag, dem 11. April 2023 lesen KURIER Redakteurinnen und -Redakteure erstmals in der wunderbaren Cafeteria Frédéric (Hauptplatz 6) in Linz. Inspiriert von seiner Kindheit in der Bretagne und Paris zeigt Gastronom Avedis Sislian ein Gefühl von daheim, mit einer großen Liebe zum Detail - in der Gestaltung des kleinen Cafés, wie auch in allem, was auf den Teller kommt.

Es lesen unter anderem für Sie:

Martina Salomon - liest (Wut-) Leserbriefe und ihre Antworten darauf.

- liest (Wut-) Leserbriefe und ihre Antworten darauf. Guido Tartarotti - Pointen, Satire, Überleben: Guido Tartarotti liest Kolumnen

- Pointen, Satire, Überleben: Guido Tartarotti liest Kolumnen Dieter Chmelar - Aus seinem unerschöpflichen Lieblingsquell "Österreich"

- Aus seinem unerschöpflichen Lieblingsquell "Österreich" Christoph Schwarz - Von Paprikahenderl bis Bananenmilch : Die besten Kulinarik Kolumnen

- Von Paprikahenderl bis Bananenmilch : Die besten Kulinarik Kolumnen Claudia Stelzel-Pröll - Verrücktes Familienleben, Feminismus und kleine Frechheiten des knallharten Alltags.

Das Programm finden Sie hier zum Download, es wird laufend erweitert.



Einlass: 18.15 Uhr

Beginn 19.00 Uhr