Museum Niederösterreich: Freier Eintritt mit dem KURIER

Zahlreiche Objekte stammen aus dem Besitz der Familien von Betroffenen und können der Öffentlichkeit zum ersten Mal gezeigt werden. So wie der Rucksack, den der jüdische Kaufmannssohn Fritz Greger bei seiner Flucht nach Palästina im Jahr 1938 bei sich hatte und mit dem er nach Kriegsende in seine Heimatstadt Amstetten zurückkehrte.

Ein kleiner Koffer voll mit Briefen und Fotos stammt aus dem Besitz der in Wiener Neustadt aufgewachsenen Lilly Tauber und ist das Einzige, was von ihren Eltern geblieben ist. Sie sind in der Schoah umgekommen, während Lilly über einen sogenannten Kindertransport nach England gerettet werden konnte.

Der Ausstellungsbereich verfolgt politische und gesellschaftliche Entwicklungen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Er macht Kontinuitäten sichtbar, anstatt Brüche zu betonen und weist auch auf Formen von Ausgrenzung und politischer Radikalisierung hin, die dem Nationalsozialismus vorausgingen.