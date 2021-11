Möbelmuseum Wien: Ticket-Aktion mit dem KURIER

Neue Ausstellung: Design aus 100 Jahren

"Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs" ist der Titel der Schau des Vitra Design Museums, die sich mit Wohndesign in den vergangenen 100 Jahren auseinandersetzt. Im Zentrum stehen Zäsuren, die Design und Nutzung westlicher Interieurs prägten – von aktuellen Themen wie knapper werdendem Wohnraum bis zum Verschwinden der Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben. Aber auch der Siegeszug einer ungezwungeneren Wohnkultur in den 1960ern oder etwa der Einzug moderner Haushaltsgeräte in den 1950ern werden thematisiert.

Die Umbrüche werden anhand 20 stilbildender Interieurs veranschaulicht, darunter Entwürfe von Adolf Loos, Charles und Ray Eames, Lina Bo Bardi und von Künstlerinnen und Künstlern wie Andy Warhol, Cecil Beaton sowie der legendären Innenarchitektin Elsie de Wolfe.

Die ausgestellten Stücke und Ensembles zeigen, wie Gestaltung von Wohnräumen durch einzelne Designerinnen und Designer, aber stets auch durch Kunst, Architektur, Mode oder Set-Design beeinflusst wird. Dazu bereitet die Ausstellung die entscheidenden Wegmarken der Entwicklung des Wohndesigns auf und verdeutlicht, dass eine Leitfrage heute so aktuell ist wie vor 100 Jahren: Wie wohnen?