Mit KURIER gratis in die Landesgalerie NÖ | 22. Juni

Die Sammlungspräsentation nimmt die Besucher:innen mit auf eine Reise durch Niederösterreich. Viele Künstler:innen haben das Land über Jahrhunderte geschätzt und geprägt. Sie malten oder zeichneten in der Natur, hielten Alltagsmotive in Genrebildern und Porträts fest. Sie schufen Landschafts- und Andachtsbilder, ohne die wir heute weit weniger über das Leben in Niederösterreich wüssten. Die Schau führt an sechs Orte oder Regionen in Niederösterreich, die in Beziehung zu bedeutenden österreichischen Künstler:innen stehen. Gezeigt werden Highlights der Kunstsammlungen des Landes Niederösterreich von Meister:innen wie Tina Blau-Lang, Marie Egner, Friedrich Gauermann, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Emil Jakob Schindler oder Ferdinand Georg Waldmüller. Die Werke sind nach spezifischen Regionen arrangiert. Die Besucher:innen erfahren, welch großen Einfluss Landschaften auf Kunstschaffende ausübten und wie umgekehrt Künstler:innen nachhaltig Orte prägten. Eine Landkarte, auf der die jeweiligen Orte und Regionen markiert sind, vermittelt einen Überblick in der Ausstellung. Die Reise führt unter anderem in die Gegend rund um Schloss Plankenberg, in das charmante Piestingtal, über die malerische Wachau und nach Krems.