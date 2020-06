Mit dem KURIER zu „SHOW OFF. Austrian Fashion Design“ im MAK | 18. Juli

Die Eröffnung Mitte Februar wurde gestürmt: Über 2500 Besucherinnen und Besucher kamen um „SHOW OFF. Austrian Fashion Design“ im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien zu sehen. Und waren begeistert. „Ich komme wieder. Das muss ich mir in Ruhe alles noch einmal anschauen“, war immer wieder zu hören. Dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr die Sperre auch aller Museen. Doch seit dem 1. Juni ist das MAK wieder offen.

Am KURIER-Tag erhalten KURIER Leserinnen und Leser die einmalige Möglichkeit kostenlos die Ausstellung zu besuchen.