Mit dem KURIER gratis ins Haus der Musik am 10. September

Einen Walzer würfeln, den eigenen Namen in ein Musikstück umwandeln oder ein virtuelles Orchester dirigieren – im Haus der Musik wird Ihnen die Welt der Klänge und Musik völlig neu präsentiert.

Das Haus der Musik ist ein interaktives Erlebnismuseum im Herzen der Musikstadt Wien und präsentiert auf 4 Etagen die faszinierende Welt der Klänge: es gibt Überblick über die Geschichte der Wiener Klassik, etwa über die Wiener Philharmoniker, die im Haus vor 175 Jahren gegründet wurden. Erleben Sie die Highlights des weltberühmten Orchesters im Philharmonikermuseum oder begeben Sie sich in den Komponistenräumen auf die Spuren von Mozart, Schubert, Beethoven und Co. Besucher können aber auch selbst mit Klängen und Geräuschen experimentieren und Rieseninstrumente bestaunen. Haben Sie schon einmal die Wiener Philharmoniker dirigiert oder einen eigenen Walzer komponiert? Im HdM können Sie genau das tun! Im neugestalteten SONOTOPIA Stockwerk können Besucher außerdem in einem VR Labor sogar Ihre eigenen Klangwesen kreieren und ein buntes Klanguniversum mitgestalten.