Mit dem KURIER am 10. November günstiger zur BUCH WIEN

Bücher sind vieles. Sie sind zum Beispiel aufregend, unterhaltsam, lehrreich – und je nach Buch und Leser noch vieles mehr. Was Bücher alles sein können, gibt es selten so gebündelt zu erleben, wie auf der BUCH WIEN.

Von 6. bis 10. November dreht sich auf Österreichs größtem Bücherfestival zum zwölften Mal alles ums Lesen, um Literatur und das Erlebnis Buch. In der Messe Wien und über 30 weiteren Locations in der ganzen Stadt präsentiert die BUCH WIEN bei Hunderten Veranstaltungen besten Lesestoff in all seinen Facetten. Besucher können bei der Messe nicht nur in Büchern lesen und diese vor Ort kaufen – sie können auch Autoren hautnah erleben. Bei Lesungen, Publikumsgesprächen und Diskussionen.